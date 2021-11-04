新冠肺炎疫情延燒至今將近二年時間，近期在各國疫苗覆蓋率的提升之下，死亡率已明顯降低，不過仍有部分地區近日有疫情復燃現象，使得各國政府對於防疫仍不敢鬆懈，歐美國家也先後批准第三劑加強針的使用，因此對於疫苗和相關藥物與檢驗器材的需求延續，同時其他生醫領域如腫瘤用藥、基因療法等發展腳步也不停歇，料生醫類股持續為市場關注，除此之外，歷年11、12月來看，也是國際重要生醫年會舉行旺季，相關研究成果的釋出亦可望帶動市場投資氣氛，統計過往10年，主要生技指數在11月至年底的表現皆不俗，其中又以NBI生技指數平均漲幅近5.38％、勝率90％表現最佳，建議投資人不妨以相關ETF來介入布局，把握投資契機。

群益NBI生技(00678)基金經理人林孟迪表示，疫情發展來看，隨著各國疫苗覆蓋率持續攀升，各國陸續開放邊境旅遊指日可待，加上新冠肺炎流感化已成定局，疫苗與未來口服藥物、相關檢測工具的持續性需求，仍有利於相關醫療族群表現。除此之外，每年11月、12月都是國際重要醫學年會的旺季，像是美國癌症免疫療法年會、美國血液協會國際會議、全球規模最大的德國杜塞道夫醫療器材展等等，期間可望釋出新藥物臨床數據、新療法或新的醫療檢測技術等訊息，有助為生技醫療類股表現增添動能，而從過往經驗來看，生技指數在11月至年底的期間，也都有相當不錯的表現，其中NBI生技指數表現最佳，平均漲幅近5.38％，值得投資人多多留意。

林孟迪指出，從其他面向來看，生技醫療產業併購與IPO事件持續熱絡，併購件數創歷年波段新高，今年來近400件，而各類藥物與療法的研發也持續進行中，以因應全球人口老化趨勢帶來的用藥與醫療服務需求，整體而言，生技醫療產業未來在基本面依舊維持穩健向好的情況下，產業熱度可望吸引資金配置，推升相關族群股價表現，中長期多頭趨勢不變，投資人不妨多加善用相關ETF來順勢布局。

其中，NBI生技指數是生技醫療類股的重要指標，網羅了全球生物科技產業中，最具代表的龍頭企業，包括當前受到矚目的新冠肺炎防疫供應鏈，如疫苗、藥物與病毒定序的基因檢測，也包含眾多先進的醫療技術與製藥公司，例如：基因治療、癌症免疫等，在醫學藥物與生物技術不斷推陳出新下，更有助宏觀的布局產業先機，掌握生技醫療產業成長的脈動。