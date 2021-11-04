韓國遊戲大廠NCSOFT 4日正式在全球推出遊戲大作《天堂W》，該遊戲於韓國、台灣、日本、俄羅斯、東南亞、中東地區等13個國家同步上線，為《天堂》IP發展至今的終極版。該遊戲在上線前，全球事前預約人數先前已達1300萬，4日上線第一天直接登上iOS、Google Play雙平台冠軍，預期透過強勢IP，將有望在各國創下好成績。《天堂W》將由台灣遊戲大廠智冠（5478）同步開放旗下MyCard儲值，同時也將由智冠負責通路行銷服務，預期將為智冠第四季營運帶來強勁動能。

《天堂W》是由NC Taiwan負責台港澳行銷與客服，因為遊戲太紅，在台灣上線首日即爆出超過萬名玩家排隊入場人潮，伺服器更因為玩家塞爆度在凌晨斷線。目前《天堂W》已在4日同步開放智冠MyCard儲值，智冠也負責該遊戲的通路行銷服務。《天堂W》在推出前就廣受全球網友討論，開放預約後15個小時後即達到200萬預約人數，累積2個月的預約人數更飆到1300萬人次，是歷代MMORPG中最高的事前預約人數。

《天堂W》以繼承天堂正統性所完成的「FULL 3D」畫面和經典的「斜45度視角」，並透過全球單一版本服務，形成全世界的戰鬥社群，首先在韓國、台灣、日本、俄羅斯等全球13個國家優先提供服務，往後預計將服務國家範圍擴大到北美、歐洲、南美等地區。

智冠近期受到國際級遊戲帶動，營運有望向上，此外，近期智冠在網路廣告投放量能及通路廣宣業務均有顯著提升，挹注營運動能。

除了《天堂W》加持之外，智冠旗下子公司中華網龍（3083）近期也正積極準備兩款新手遊，包括MMORPG手遊《天子傳奇M》、《尋秦記M》，《天子傳奇M》以香港知名漫畫家黃玉郎筆下同名作品IP為基礎，線上遊戲推出至今已屆10年仍在穩定經營中，累積400～500萬會員，35萬人同時上線成績，而除了華文地區以外，在泰國、印尼、日本、馬來西亞等地也都相當受到玩家歡迎。

《尋秦記M》則是改編自知名黃易小說IP的MMORPG手遊《尋秦記》，兩款新遊戲當中其中一款將有望今年底前或2022年農曆春節前推出，將成為近期智冠營運主要動能之一。