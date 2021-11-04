中國人民銀行廣州分行4日公布跨境理財通首份月度成績單，統計顯示，在10月19日至31日期間，參與跨境理財通的個人投資人共計7600人，境內銀行通過資金閉環匯劃管道辦理資金跨境匯劃1752筆，金額人民幣（下同）1.31億元。

人行廣州分行網站指出，在其中，港澳地區合計共5022人參與北向通，累計辦理業務1270筆，跨境匯劃金額 6550.6萬元。大陸合計共2578人參與南向通，累計辦理業務482筆，跨境匯劃金額 6574.73萬元。

以產品來看，10月參與跨境理財通的個人投資人累計購買投資產品5324.67萬元。其中，北向通下，港澳個人投資人購買境內投資產品3263.22萬元，包含理財產品2474.74萬元、基金產品788.48萬元。南向通下，大陸個人投資人共購買港澳投資產品2061.45萬元，包含投資基金253.12萬元、存款1808.33萬元。