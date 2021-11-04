王道銀行（O-Bank）即日起推出美元、人民幣以及台幣等各項定存利率優惠。

王道銀行表示，美年利率0.6％、人民幣年利率2.4％的兩個月外幣定存優惠專案以及新台幣年利率0.5％的6個月期活儲專案，另有新台幣年利率0.77％的7個月定存專案，以及新台幣年利率1％的13個月定儲專案，上述存款專案皆不限新舊戶，只要於活動期間內參與，客戶便可存滿且享完整計息。

王道銀行進一步表示，兩個月外幣定存優惠，活動期間自即日起至2022年1月28日20:00止，凡以新資金參與兩個月美金定存，可享兩個月固定年利率0.6％優惠，起存金額為1000美元，上限則為1千萬美元；凡以新資金參與兩個月人民幣定存，可享兩個月固定年利率2.4％優惠，起存金額為1000元人民幣，上限則為2千萬元人民幣。上述兩外幣專案皆採複利計息，到期一次給付；此專案的新資金為客戶申辦定存當下帳戶內存款總餘額超出2021年10月29日日終存款餘額之金額。

王道銀行說，另外該行也推出6個月新台幣活儲年利率0.5％無上限活動，即日起至2022年1月25日，於活動期間自他行轉入或匯入單筆新台幣30萬元以上至王道銀行台幣活儲帳戶者，即可獲得自次一營業日起六個月內年利率0.5％活儲優惠利率，額度無上限。凡參加此活動專案且於活動期間首次綁定王道銀行LINE官方帳號者，可再獲得現金回饋新台幣20元。

除了上述活儲專案外，王道銀行說，不限新舊資金的新台幣定儲和定存優惠專案，即日起至11月30日20：00，王道銀行客戶可享13個月新台幣定儲年利率1％之優惠專案，而至12月31日20：00前，還可享7個月新台幣定存年利率0.77％優惠專案。上述兩項專案新台幣3000元以上即可起存，單筆最高上限新台幣2億元，不限存款筆數，利息採複利計算，到期一次給付。