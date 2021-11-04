元大金控暨元大文教基金會長期關懷偏鄉學童，與輔仁大學合作推動「夢想起飛」合作公益計畫，藉由子計畫-「線上伴讀學童課業輔導」邀請輔大學生擔任數位學伴，針對偏鄉學童進行網路1對1課輔教學，11年來共有2411人次學子受惠。

另為充實大學生的教學能量，在這項合作計畫中，除了提供專業志工訓練及教學技巧，並於日前首度推出「加值理財課程」，共計52位輔大學生參加。

元大文教基金會表示，本次培訓課程首度推出「加值理財課程」，邀請元大集團專業講師分享各類金融商品，針對理財方面的疑問，以風險管理的角度，引導同學分組討論，提供正確的投資觀念。講師以「理財金字塔」為例，提醒大家要掌握風險管理，地基要打穩，投資獲勝機率才會高。

「我會把今天學到的理財觀念，分享給日後上課的小朋友」輔大同學方易表示，這堂課收穫良多，學習到許多金融資訊，理財要從小學起，小朋友也需要及早理解投資的重要。

元大文教基金會說，「元大輔大夢想起飛」希望透過「教育」翻轉弱勢孩童的命運，安排大學生利用網路平台，與偏鄉中小學童進行每週2次的遠距課輔教學，及冬、夏日學堂的陪伴學習，藉此提升他們的學習興趣，降低城鄉學習差距，除了提供課業上協助，更透過多方面陪伴與關懷，關心學童生活上大小事，大哥哥大姐姐也成為孩子們心靈上的寄託。

「看起來是我在教他們課業，其實是他們在教我人生。」擔任數位學伴的輔大同學秦千惠有感而發指出，擔任學伴偶會感到疲憊與挫折，但在互動過程中，孩子們真切的關懷，每每都讓她感到無比溫暖。