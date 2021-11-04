全球最大線上旅遊社Booking Holding上季營收獲利優於市場預期，但警告歐洲的新冠疫情捲土重來，可能使年底的節日度假需求面臨不確定性。

Booking公布第三季總營收年增77%，為46.8億美元，優於市場預期的43億美元。經調整後每股盈餘為37.70美元，亦遠優於市場預估的32.9美元。

休閒旅遊市場回溫，以及美國決定自11月8日起重啟國門，迎接已完整接種新冠疫苗的國際遊客，為Booking的第三季營運帶來提振。

受此激勵，Booking周三盤後股價上漲逾4%，報2541美元。

該公司第三季旅遊訂單總額較去年同期大幅成長77%，為237億美元。衡量飯店入住率的指標—room nights（每房入住夜晚數）成長44%。

不過Booking表示，最近德國、俄羅斯和義大利等國家的新冠確診數再度急升，使歐洲10月底的room nights受到衝擊。

財務長David Goulden在法說會上表示，許多重要的西歐國家和大部分東歐地區的新冠確診數不斷攀升，給11月和12月的營運埋下變數。

該公司並表示，亞洲的趨勢正在改善，疫苗接種率升高和持續放寬旅行限制帶動國內旅遊升溫。此外，Booking收到美國在聖誕節和新年期間的訂單量也超出了疫情爆發前的2019年同期。