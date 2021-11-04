台灣鋼鐵集團旗下特殊合金材料廠精剛(1584)公告財報，第三季營收呈現年增但因運費大幅漲價，單季淨利年減33.65%，每股淨利0.13元；前三季營收增但獲利亦呈現年減5.32%，每股淨利為0.22元。

精剛精密今（4日）召開董事會，通過2021年第三季財報，2021年第三季營收為3.18億元，較去年同期增加54.73%；營業利益768萬元，年減49.25%；歸屬母公司業主淨利為1613萬元，年減33.65%，每股稅後盈餘（EPS）為0.13元。

精剛前三季營收為7.16億元，較去年同期增加19.28%；營業利益43萬元，比去年同期轉盈，歸屬母公司業主淨利為2613萬元，年減5.32%，每股稅後盈餘（EPS）為0.22元。

精剛指出，第三季營收因市場持續擴張，較去年同期成長54.73%，獲利部分受到產品組合及運費大幅漲價影響，但相較於今年前兩季呈現成長。此外，由於接單持續好轉，第三季營業利益已經扭轉前兩季之虧損狀態，使得前三季營業利益呈現正數，預計第四季將延續第三季表現。

展望後市，受惠於新興電動車產業、航太產業復甦，對鎳、鈷及鈦合金需求增加，及疫情過後的民生需求：如生醫、運動器材及能源石化等產業，可望帶動對鈦、鎳等特殊合金材料的需求成長，公司對未來訂單成長抱持穩健樂觀看法。