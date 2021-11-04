新北市中和警分局員山派出所警員吳承哲、警員李俊陞上月30日接獲國泰世華銀行連城分行報案，經到場後銀行行員向警方表示，因一名女子至銀行要匯款新台幣20萬元至不明海外帳戶，對於匯款對象皆表示不知道，行員察覺有異立即報案請警方到場協助了解。

經警方到場後發現38歲賴姓女子使用LINE通訊軟體時，突然出現不知名男子加入好友，該男子自稱住在香港並利用訊息聯繫好幾天，不斷與賴女聊天並取得好感後，隨後營造出雙方戀愛之氛圍，賴女誤以為陷入一段異國戀情，詐騙集團隨後見賴女上當後，佯稱家裡突然發生事故需要用錢，希望賴女能借錢給他，並要求她匯款到他的海外銀行帳戶，以幫助他度過難關。

對方並告知賴女如果銀行詢問匯款對象時，就跟銀行說是貨款就可以順利匯款，警方聽到後就確定這是常見的愛情詐騙，並耐心告知賴女不要匯款，並解釋愛情詐騙通常是要求被害人匯款協助度過難關或解決財務困難，甚至是為了寄送情人禮物而需要繳清關費，「通常情況是，受害人和騙子從來沒有見過面。」只要被害人成功匯款後對方就會藉故消失，所幸在警方耐心不斷積極勸說下，賴女才取消匯款念頭，對於警方的即時協助與解說，賴女深表感激，頻頻致謝。

中和警分局呼籲，近來頻傳愛情詐騙並要求被害人匯款案件，請民眾接獲來電、訊息要求匯款等情況，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或至鄰近派出所尋求協助，以免陷入詐騙話術陷阱，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢，寧願相信有鬼，別信騙子的嘴。