羅大佑號召音樂人回到音樂與大地之心。（東風衛視提供）

羅大佑在鹿港天后宮.。（東風衛視提供）

羅大佑演唱會鹿港站，音樂人圍圈圈，湧入觀眾聚集。（東風衛視提供）

音樂教父羅大佑跑遍鹿港、台東、花蓮、宜蘭，以大地為基、以海天為景、就地取材、隨處而唱的戶外演唱會，將首度在東風衛視完整重現，羅大佑向大家喊話：「放下手機，拿起遙控器，跟家人朋友一起收看。」而《羅大佑 宜花東鹿》6日首播當日，羅大佑會以頒獎嘉賓身分，出席在高雄舉辦的金音獎頒獎典禮，激勵新生代的音樂創作人不斷前進。

羅大佑出道40年以來持續不斷創作，去年有感於疫情造成社會的動盪不安，身為音樂人的他，想要為這塊土地做些什麼，於是號召各路音樂人，在2020年8月1整個月當中，策劃了4場名為《宜花東鹿》的戶外演唱會，從鹿港小鎮唱到台東、花蓮、再到宜蘭。

羅大佑用心為每座城市量身打造專屬的主題與歌單，每站的歌單都不重複，共演唱〈鹿港小鎮〉、〈光陰的故事〉、〈童年〉、〈港都夜雨〉以及〈戀曲 1990〉等近 50 首經典金曲，聽眾猶如坐上時光機，回顧40年來羅大佑的創作生涯。

當時《羅大佑 宜花東鹿》演唱會只在LINE TODAY上LIVE直播1次，結束後就不能回放，許多音樂界的好友以及羅大佑的粉絲都敲碗希望能將4場演唱會LIVE版重新剪輯播出，讓喜愛大佑哥的人能再度回味，大右音樂聽到大家心聲，於是聯手東風衛視，6日起每周六、日播出《羅大佑 宜花東鹿》，整個11月播出2輪，完整呈現4場演唱會。

問到要選擇在電視上播出？羅大佑指出現代人無時無刻在滑手機，雖然網路無遠弗屆，但總少了點「儀式感」。以前那種期待著喜愛節目的播出，抓著遙控器守在電視前面等待的感覺，都不見了，所以呼籲大家放下手機，拿起遙控器，跟親朋好友找回過去經典的美好。