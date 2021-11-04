「漫遊新社四季行 葡萄饗宴趣」四季農旅活動安排葡萄樹下的浪漫佳餚。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

新社掛滿結實纍纍的紫色鮮果葡萄園裡，佐以溫和的秋季和風，邀請民眾在紫色浪漫的葡萄樹下品嘗美味佳餚。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

新社掛滿結實纍纍的紫色鮮果葡萄園裡，佐以溫和的秋季和風，邀請民眾在紫色浪漫的葡萄樹下品嘗美味佳餚。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市新社區農會輔導馬力埔與抽藤坑休閒農業區推廣休閒農業旅遊，4日在新峰農場舉辦「漫遊新社四季行 葡萄饗宴趣」四季農旅活動，除安排採果體驗，也規劃葡萄酒DIY釀製及果園導覽解說等豐富活動，邀請國人持五倍券、農遊劵與客家劵一起來新社慢活旅遊、踏青採果趣。

農業局主任秘書陳柏宏、新社區農會理事長劉建灼、常務監事張金寶及總幹事羅文正、大肚區農會總幹事趙信賓人，與新北市農會理事長林讚枝率領轄內各區農會理事長、理監事等人體驗葡萄樹下的浪漫佳餚，並宣傳台中優質農特產品及遊程。

農業局表示，農產結合休閒農業旅遊活動是近年來國人很喜歡的創新體驗，新社掛滿結實纍纍的紫色鮮果葡萄園裡，佐以溫和的秋季和風，邀請民眾在紫色浪漫的葡萄樹下品嘗美味佳餚，是近年新社地區最夯的體驗活動之一，新社區農會今年度推出四季遊程，歡迎各地遊客來趟新社漫遊輕旅行。

新社區農會指出，新社地區群山環繞，水源充足且氣候宜人，加上日夜溫差大，適合多種農作物的生長，富有台中後花園之稱，在秋冬之際盛產著名的巨峰葡萄，香甜多汁。除豐富的農產外，當地的文化資源也相當精采，值得大家前來探訪。