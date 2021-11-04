日本成人影視產業最近風波不斷，不只傳出多名女優的個資被公開，還有大量的謎片從大陸非法網站外流，誇張的是，這些盜版都被特殊處理成「無修正片」，讓業界震驚不已，連退役的女優都氣憤地跳出來講話。

根據日媒《週刊文春》報導，今年10月中旬開始，有120部影片被後製移除掉馬賽克，在大陸非法網站流竄，日本知名成人片集團SOD（Soft On Demand）是損失最嚴重的，共50部作品遭惡意盜賣，其中更有人氣女優的片子，每部以50～100美金（約新台幣1392至2785元）的價格出售。受害片商雖去函要求刪除，但礙於語言和法律的不同，陸方多半不會回應，讓日方苦惱。

SOD集團則表示，今年1月發現資料庫被駭客入侵，趕緊告知各大事務所做好心理準備，只不過上月影片被流出後，才知道原來數量那麼多，目前已組律師團盡力刪光網路上的影片。

90年代當紅前日本AV女優小室友里，得知消息後非常憤怒，抨擊：「只要（外流片）上了網路，就會成了永遠無法刪除的數位刺青，就算女優引退了還是會持續影響她們的私生活…」呼籲外界抵制非法無修正片。

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