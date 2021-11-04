第12期莫德納疫苗第2劑昨天已打完，不過花蓮縣衛生局卻發現，縣內還有約5600名65歲以上、原住民55歲以上長者，沒有上網預約，研判數位落差，長輩不太會使用網路、未能如期上1922平台登記，再加上子女工作未留意而沒有預約。縣府造冊，規劃5日起至13日間，共分23梯次統一安排接種。

衛生局統計，截至昨天，花蓮打完第一劑疫苗，有21萬7657人，覆蓋率67.6％；完成第二劑有10萬8391人，覆蓋率是33.6％，還有許多人沒打第二劑；經列出縣內未接種第2劑長者名冊，多達5600人。

衛生局長朱家祥研判，可能長輩不太會使用網路外，加上兒女工作沒有留意而沒有預約。縣府已立即造冊規畫，針對8月22日前已施打第1劑莫德納疫苗長者進行造冊，免預約並發送接種通知單。

花蓮縣府規劃長者第2劑莫德納接種時間為11月5日至13日，共分23梯次，接種地點在各鄉鎮市衛生所及指定醫院，其中單場次安排接種最多人次為10日，在花蓮市靜思堂地下1樓，由慈濟醫院執行，預計施打人數1444人；其次是吉安鄉吉安國小活動中心、花蓮醫院執行，預計施打數1168人。

朱家祥說，長者名單將依照戶籍地、鄉鎮市村里別造冊後，今天起陸續由鄉鎮巿公所村里長發放「淺綠色疫苗接種通知單」，長者只要帶著通知單、健保卡、身分證、接種黃卡，就可在指定的時間及地點前往接種。施打後，建議現場休息觀察至少30分鐘，以利即時處置急性過敏反應。