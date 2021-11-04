對於新竹縣市合併一事，台北市長柯文哲4日表示，不能低估民進黨無恥的程度，為了一時選舉方便做選舉操作。而新竹市長林智堅則回嗆，大新竹合併升格是將近6成新竹縣市民的期待，希望柯市長專心在市政工作上，不要每一天對其他縣市說三道四、品頭論足。

新竹縣市合併成為熱門議題，外界好奇萬一合併，目前有意參選新竹市長的民眾黨立委高虹安該怎麼辦，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲4日表示，不能低估民進黨無恥的程度，為了一時選舉方便做選舉操作。

柯文哲今（4）日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，與主持人聊到黨內縣市長布局，他指出，北市副市長黃珊珊、高虹安兩個沒問題。

當被問及新竹縣市會否升格，柯文哲表示，不可以為了一時選舉方便做政治操作，這是很壞的政治示範，但不能低估民進黨無恥的程度。主持人接著問若合併換成柯文哲參選，柯文哲則是「嘖」了一聲、抓抓頭沒有回答。

新竹市長林智堅回應，看到柯市長在受訪時這樣的談話，「我想多數的新竹人和我一樣無言」，因為大新竹合併升格是將近6成新竹縣市民的期待。

林智堅表示，他衷心期盼，柯市長莫忘自己是新竹人，當初選台北市長的時候，新竹人出錢出力給予的支持，大新竹合併升格對於未來城市的發展、國家產業的發展及縣市民的福祉有絕對的幫助。

林智堅強調，柯市長作為新竹人理當全力來支持，也希望柯市長做為台北市首都的市長，應該專心在市政工作上，不要每一天對其他縣市說三道四、品頭論足。