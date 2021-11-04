農委會茶業改良場為協助勞動部辦理2021年度丙級製茶技術考試，並服務考生了解術科考試各項流程，將在11月9日（星期二）上午 9:00-12:00、下午 13:00-16:00 開放楊梅總場製茶實習工廠，提供有需要的考生至現場參觀術科考場。

茶改場場長蘇宗振表示，茶葉為台灣農業最具國際競爭力的農產品之一，為提升品質及發揚台灣茶，並精進台灣製茶技術水準，政府在2015年度起開辦「製茶技術」職類丙級技能檢定術科測試，每年皆吸引許多茶產業從業人員及相關科系學生報考，截至2020年止勞動部已發出 2200 張以上丙級製茶技術士證照，每年度的合格發證率約80％以上。

茶改場說明，除了協助取得製茶專業證照，更期待藉此推廣茶葉製造「品質管理」與落實「食品衛生、操作安全」等觀念，以深植所有茶葉從業人員的心中，並運用於實務的茶葉加工，以提升台灣茶葉品質食品衛生及操作安全（工安）之整體形象，讓消費者「買得安心，喝得放心」。

茶改場指出，今年丙級製茶技術士檢定測驗已邁入第7年，該場是台灣北部地區唯一的術科考試合格考場。

茶改場進一步指出，術科測驗共分四站，包括茶葉識別、炒菁機操作、茶葉炒菁、茶葉揉捻等測試項目，每個環節都需謹慎操作，機器操作的熟練度與技巧及安全性皆影響評分。今年因為疫情影響，使原定於6月舉辦之術科考試延後辦理；因此，茶改場特別於測試前舉辦觀摩活動，協助考生更加了解術科考試各項流程及試場動線，讓考生更有臨場感及信心。