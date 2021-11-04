時序進入秋冬交接季節，適合食補，春水堂連鎖茶館即日起推出「暖心食刻」冬季飲品與餐點系列新品搶市！其中，飲品推出「黑糖系列」，新餐點則推出「燉豆腐」系列；另推出以東北酸白菜結合大骨湯頭的酸菜白肉麵點與火鍋系列。

春水堂為了搶攻振興五倍券商機，推出即日起至11/30至全台分店，持紙本振興券單筆消費滿899元，即可獲得振興品茶券乙張！

春水堂表示，台灣冬季濕冷，很多女性手腳冰冷，春水堂遵遁中醫食補的原理，推出冬季飲品與餐點，讓消費者可以順應季節，以溫熱的食材，暖心又暖胃。

「黑糖系列」飲品採用台灣甘蔗拌炒熬煮的傳統黑糖，融合香甜的鮮奶，奶香交織濃郁黑糖香氣，結合經典口感Q彈的好命珍珠，成為「黑糖珍珠鮮奶茶」；另一款則添加了冬季溫暖素材，手工熬煮的老薑茶，融合黑糖與鮮奶，加上帶有微辛辣感，甘醇順口。

春水堂冬季新餐點「骨膠原湯燉豆腐系列」，採用豬骨、豬皮、雞骨、雞爪，長時間熬煮出豐厚膠質，不只富含營養更是口齒留香，除了熱門的胡麻口味外，為了滿足嗜辣消費者的需求，還推出椒麻口味。

在結合熱門火鍋湯底素材的餐點裡，則嚴選醃漬發酵入味的東北「酸白菜」，與濃郁的大骨湯頭，推出了酸菜白肉系列餐點，湯品餐點包含「酸菜白肉湯麵」、「酸菜白肉湯麵套餐」，同步於春水堂中科永福店、竹北店、豐原店三間「火鍋限定販售門市」推出「東北酸白菜火鍋」，每一口肉片融入微微的酸白菜香氣，鮮美爽口而不膩。