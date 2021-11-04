登上新竹市最高峰五步哭山，可遠眺大霸尖山與雪山聖稜線。（邱立雅攝）

新竹市最知名的山是十八尖山，但新竹市最高峰則是位在金山里與竹縣寶山鄉交界的「五步哭山」，雖然比十八尖山高了55公尺，但五步哭山也僅海拔187公尺，山頂上有個三角點，與鄰近的尖山、柴梳山並列重要的測量基準點。土地雖為私人產業，不過也不禁止民眾前往踏青，金山里長吳慶杰表示，該處視野開闊，群山環繞，是觀賞雪山山脈聖稜線的絕佳地點。

百岳登頂千辛萬苦，但想要登上新竹市最高峰五步哭山卻只要5分鐘，吳慶杰表示，五步哭山海拔187公尺，相較知名的十八尖山海拔132公尺，兩者相差僅55公尺。五步哭山有個早期的陸軍測量隊設置的三角點，該處屬私人土地，不過地主並未禁止民眾前往。

吳慶杰解釋，五步哭山的名稱特殊，來由鮮少人知道，過去他只知附近聚落居民稱為金山面大崠、金山面棟、油車崠或頭銃櫃，經過他田野調查、耆老訪談等過程才發現，原來五步哭山及附近水仙崙、鹿仔坑、寶山路一帶，在光緒21年（1895年）日人登陸攻擊新竹城時，此區域是主要抗日戰場，當時雙方鏖戰死傷慘重，一步一血淚，推測五步哭山之名可能因此而來。

由於五步哭山為新竹市最高峰，吸引不少人慕名而來，且「走沒幾步路就到」，輕輕鬆鬆登頂。吳慶杰說，早期有登山隊四處蒐集三角點，附近樹枝上布條綁滿滿，即使五步哭山低海拔，也讓登山愛好者前來朝聖，且該處視野遼闊，若天氣良好，可遠眺大霸尖山、鵝公髻山、五指山、雪山山脈聖稜線。