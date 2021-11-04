疫情帶動內容訂閱、線上教育需求大幅增加，後疫情時代之下，「教育即服務」（education as a service）市場快速崛起，一對一家教媒合新創AmazingTalker 今（4）日宣布將擴大徵才除年薪上看280萬外，工程師平均薪資也來到170萬，也推出類型員工福利吸引優秀人才。

AmazingTalker人資長胡國灝表示，線上教育的媒合共享消費市場逐漸成熟，加上疫情驅動，AmazingTalker今年營收彎道超車成長350％，而因應不斷提升的市場需求，唯一的策略就是「人才」。AmazingTalker此次主要針對工程師團隊擴大徵才，包含前端工程師、後端工程師、App工程師等。

胡國灝表示，目前AmazingTalker資深工程師平均年薪來到190萬、普通工程師也有120萬，而AmazingTalker期望尋找的工程師，除了需要具備專業能力，也要有高度敏捷力、適應力、渴望不斷突破及成長的特質。

AmazingTalker成長快速，品牌累積超過7800名來自世界各地的家教，全球會員人數突破110萬，疫情期間更在短時間增加40萬名會員人數，截至2021年第三季，平均每日參訪數高達85000人，超過6成流量來自海外國家和地區，單日授課堂數更突破8500堂，下一步更準備將成功模組複製在全球據點。