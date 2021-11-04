聯詠(3034)今(4)日舉辦法人說明會，副董事長王守仁表示，目前晶圓產能未見鬆動，針對聯詠近期股價的修正，公司也暫時無庫藏股計畫。

聯詠今日舉辦法人說明會，副董事長王守仁表示，目前晶圓產能還是沒有鬆動跡象，另外，儘管近期聯詠股價歷經修正，但公司目前仍無庫藏股計畫。

展望2022年，王守仁表示，聯詠AMOLED第三季出貨創新高，且明年在產能增加下，AMOLED會持續成長，車用、LED、解決方案以及安控明年出貨也會相較今年成長，至於元宇宙部分，近來題材很熱，未來確實可以期待。

王守仁表示，中小尺寸部分，目前晶圓還是很緊，明年會有新增產能，尤其是AMOLED會維持強勁成長動能，聯詠在AMOLED的競爭性很強，近期有機會看到業界第一顆AMOLED的TDDI產品，惟因為TDDI產品部份，因為市場飽和度已經偏高，故明年成長空間比較小，預計TDDI明年第一季和第四季應該差別不大，但他也強調，儘管如此，目前還是無法完全交足客戶需求。

晶圓產能部分，王守仁表示，總產能目前還是沒有鬆動的狀況，但明年預計某些應用隨著產品升級，會往更高製程走。

聯詠今日股價收在407.5元、跌幅1.45%，聯詠近期股價歷經一波修正，但今法說會中表示，公司目前尚無庫藏股計畫。