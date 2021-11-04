台塑生醫在2021年「亞洲美容保養生技保健大展」中，首推「遠距居家智慧運動管理系統」服務，運用家中電視就能夠讓專業團隊的遠距追蹤評估，實現有效的居家健康管理。

台塑生醫劉慧啟副總表示，2020年全球疫情爆發以來，民眾的健康意識更為提高，因應新冠疫情對民眾健康的影響，更加重視遠距居家健康管理的發展。此次結合鴻海最新科技、長庚大學物理治療系的專業研究以及Wondercise線上智慧運動平台等，讓民眾在家不用出門，便能透過輕便的設備，即能享有在醫療院所的全套運動健身與健康管理服務。

未來這套智慧運動健康管理系統未來不僅將導入許多科技新建案，同時也能搭配其他生理量測工具(全家寶)及飲食配套服務等，達到遠距居家健管的全方位服務，完全破除實踐「預防醫學」的場域界線。

台塑生醫指出，整合長庚、鴻海、及Wondercise運動平台等，民眾運用家中電視，即可藉由最新影像辨識科技–遠端生理感測技術，確實掌握自身健康狀況，智慧制定最適化個人運動處方，並藉由專業團隊的遠距追蹤評估，實現居家健康管理。

台塑生醫i醫健康管理中心結合長庚大學物理治療學系王鐘賢教授團隊，整合鴻海的最新智慧健康照護系統「iHealthCare TV」(iHCTV)及Wondercise智慧運動平台，民眾於自家電視上裝載具專利的影像辨識系統，透過鏡頭捕捉面部的微血管及血流量等，即時測量心率並推算心率變異數值(HRV)，進而評估出個人身體活力年齡、身體能量、壓力值、及放鬆力等數值。