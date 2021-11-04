最後一波500元的客庄券今(4)日下午3時30分抽出，由身份證字號末2碼「69」的民眾中籤，有10萬5228人中獎，中籤名單將於明(5)日上午8時30分起公告在振興五倍券官網，並發送中籤簡訊通知。

500元客庄券四周全抽出，17組幸運號碼一次看。（圖／中時新聞網 陳友齡製表）

由客委會發行的40萬份面額500元客庄券2.0，固定每周四抽獎，今天下午抽出最後一輪，四周累計共40萬601人中籤，四周中籤獎號如下：

第一周：「81」、「900」

第二周「11」、「439」、「841」、「052」、「206」、「161」、「457」、「205」、「012」、「293」、「446」、「589」

第三周：「14」、「269」

第四周：「69」

由於客庄券並未發行實體券，中獎民眾在收到領券簡訊後，直接點開簡訊中的連結，輸入身分證字號後4碼領取QR Code後，即可在全台指定店家消費。統計全國11個縣市共有70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家均可消費，使用期限至111年4月30日止。

使用客庄券臨櫃結帳時，只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，消費折抵後不足額部分可依店家提供之服務，選擇以現金、行動支付、信用卡等方式，或使用振興五倍券支付自付差額。