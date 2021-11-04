NCSOFT（代表金澤辰，以下簡稱NC）旗下多平台MMORPG手遊新作《天堂W》今（4）日全球同步上市，同時公開由知名演員【基特．哈靈頓（Kit Harington）】主演的上市廣告。

《天堂W》特別影片III：王者之聲

《天堂W》今（4）日透過YouTube公開全新廣告影片【特別影片III：王者之聲】，由曾經在影視作品中成功消化君主角色的知名演員【基特．哈靈頓（Kit Harington）】主演。

知名演員【基特．哈靈頓（Kit Harington）】

在此影片中，知名演員【基特．哈靈頓（Kit Harington）】作為君主，展現出決戰前透過君主的演講，與血盟成員一起表達破釜沉舟的決心。悲壯的演講表現出天堂典型的主題——「戰鬥、血盟、犧牲、榮耀」的價值。

君主的演講

表達破釜沉舟決心的君主

《天堂W》繼承原作天堂的正統性，並以World為主題開發，【全世界單一版本】、【Full 3D畫面和斜45度視角】以及【AI（人工智能）翻譯功能】為主要特色。今（4）日在台灣、韓國、日本、東南亞、中東地區同步上市，未來還會擴增到歐美地區。全球玩家可以透過NC跨平台遊戲模擬器PURPLE以及Google Play、App Store進行遊戲。玩家可以選擇王族、騎士、妖精、魔法師等職業，也可任選其4種職業的性別來遊玩。

若曾參與《天堂W》事前預約的玩家，可於遊戲內領取「10萬金幣」、「紅騎士團戒指I」、「紅騎士團支援品」、「強化卷軸箱」等事前預約獎勵。如果玩家透過Google Play或App Store參加預約，則可獲得「魔法卷軸箱」。玩家也可參加上市紀念的多項活動，詳情請上官網查詢。

《天堂W》已於全球12個國家同步上市。