第13輪加開第一劑AZ的施打對象，今天下午4點開搶。圖為民眾打疫苗的畫面。（本報系資料照）

立法院今天審查防疫紓困預算第4次追加案，針對施打狀況欠佳的高端疫苗，衛福部長陳時中今天在立院表示，政府目前採購500萬劑高端，已施打138萬劑，「目前每天約使用2千劑」，若有剩餘會連絡有需要的國家，另外500萬劑的開口合約已先暫緩。

依照目前每日使用2千劑高端計算，今年底前高端恐怕只能再去化12萬劑左右，加上目前已施打的138萬劑，共約150萬劑。換言之，若民眾施打高端疫苗的意願未能向上提升，屆時500萬劑一旦全數交貨，即便有部分順利移做援外用途，但「殘劑」數量恐仍相當可觀。

政府向高端採購500萬劑新冠肺炎疫苗，若含開口合約，總計達到1000萬劑。如今，隨著願意施打高端疫苗的民眾持續銳減，接下來衛福部提出的防疫紓困預算追加案，是否要再加碼採購高端，引發朝野關注。

國民黨立委李貴敏今審查預算時指出，目前政府除了已採購500萬劑高端疫苗外，後續還有所謂的「開口合約」，這部分衛福部打算如何處理？陳時中回應，「開口合約的部分已經先暫緩了，合約只要我們沒有提出來，本來就是沒有了。」這是否意味錢能省下來？陳時中說「對，現在就是這樣做的。」

對於高端疫苗的交貨及施打狀況，陳時中表示，簽約的數量是500萬劑，目前高端已交貨223萬劑，其中已施打138萬劑，目前每天大約使用2千劑，原先預計年底前還要再交貨270多萬劑，但現在會延到明年初再交貨。

陳時中說，目前政府對高端疫苗的採購價格，一劑介於800至880元之間；根據合約進貨時程，他進來我們就要買單，如果不打那就送人家，大概是這樣。疫苗效期大概是9個月，如果沒打完就報廢，但有時候有可能會延長。

陳時中提到，這陣子受到國外對疫苗的情況（指疫苗邊境管制），所以國內就比較容易出現對疫苗的猶疑；對於剩餘的疫苗，政府會積極聯絡國外有需要的國家，「之前我們受日本、美國、東歐疫苗的協助，所以我們對國際社會也可以做回饋。」

民眾黨立委蔡壁如表示，目前的狀況，等於是國人對國產疫苗投下不信任票，接下來衛福部必須體認到，台灣一定要設法發展國產疫苗，畢竟這是國安產業，誰都不曉得未來會再出現怎樣的病毒，所以希望衛福部能對進一步對《生技醫藥產業發展條例》做更完善的補強，提升國內疫苗自製研發能力。

國民黨立委賴士葆也向陳時中喊話，政府過去只會扮演高端的啦啦隊，允許高端不必做三期試驗就能通過EUA（緊急使用授權），現在雖然宣稱到巴拉圭做第三期，但實際上也只是在做免疫橋接，人數也只有1千多人，「那是騙人的」。

賴士葆強調，高端的問題就出在沒有通過第三期試驗，既然如此，政府就應該催促高端完成第三期，才可能讓高端進入國際市場，而不是像現在這樣走不出去。

對此，陳時中回應，目前高端已經被WHO列為贊助對象，「全世界有150幾種疫苗在努力，我們是唯二的疫苗」，可見高端的科學報告被認可，WHO對高端很有信心。

但民眾黨立委高虹安強調，陳時中的說法，其實只是證明WHO不認可高端疫苗，所以才認為應該做第三期，這跟過去在野黨的質疑都一樣，都是認為EUA通過免疫橋接是不該被認可的事情。