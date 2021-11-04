東森超視實境行腳節目《請問 今晚住誰家》近日主持群大換血，竇智孔組找來曾2度擔任來賓的黃鐙輝，由於他們原本就是好兄弟，在節目邀請下，黃鐙輝二話不說、一口答應接棒主持，「難得有正當理由可以離家幾天，當然要好好把握！而且一直很想跟兄弟們來趟自由之旅、重返單身生活。」更打趣的說：「好不容易離開萁媽，開心啦！」

這次的打工之旅當然也少不了來賓，製作單位找來同是人夫、也是人父的新手奶爸楊奇煜，一起來趟偽單身之旅。2訪節目的楊奇煜，一開場就急忙拜碼頭，獻花祝賀黃鐙輝的加入，還不忘吐槽：「看你上次當來賓時，炒飯技術好像很爛，做菜實力看起來不怎麼樣，這本食譜是特地為你準備的。」先禮後兵的行為笑翻眾人。

主持經驗豐富的黃鐙輝，這次接棒《請問 今晚住誰家》的第1站，就是他最熟悉的雙北，一行人前往體驗造型菊花的園藝工作，協助搬運菊花的過程中，黃鐙輝和楊奇煜差點上演男男接吻的愛情橋段，讓楊奇煜傻眼崩潰，直呼：「想吐！」甫上工就鬧出如此笑料，也讓人更期待接下來的打工行程。

後來3位型男到陽明山上的絕美祕境餐廳，體驗一日「拍照創意總監」幫遊客拍出超強網美照，黃鐙輝自信滿滿接下任務後卻頻出包，成果照慘遭眾人嫌棄，餐廳老闆只好把他調到內場，為客人製作調飲。

不服輸的黃鐙輝，又故意找Bartender下戰帖，看誰的特調會讓客人買單，結果不出所料，顧客喝完「南港劉德華特調」後秒變臉，嚇得他急忙賠不是。而這次的雙北之旅中，黃鐙輝每次跟著師傅學做美食時，都不忘家中兒女，更是依照3個孩子的喜好，分別學習3種不同口味的飯糰，一整個父愛爆棚，就是希望孩子們能營養均衡、不挑食。

黃鐙輝表示，節目中的輸贏其實都不重要，最重要的是「透過節目可以跟兄弟們一起探索台灣有趣的職業、漂亮的美食與美景，經由打工體驗新鮮事物、並發掘更多台灣的美好，這才是最重要的。」首次出任務就在輕鬆娛樂的氣氛下結束，也讓人期待未來「黃竇」組在節目中能激盪出更多不一樣的火花。《請問 今晚住誰家》每周一至周四晚9點於東森超視播出。