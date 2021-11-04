台灣鋼鐵集團旗下特殊合金材料大廠精剛精密科技（1584）4日召開董事會決議，會中通過2021年第三季財報，2021年第三季營收為新台幣318855仟元，較去年同期增加54.73％，稅後淨利16137仟元，其中歸屬母公司業主淨利為16137仟元，每股稅後盈餘（EPS）為0.13元。截至2021年第三季止，營收為新台幣716922仟元，較去年同期增加19.28％，稅後淨利26130仟元，其中歸屬母公司業主淨利為26130仟元，每股稅後盈餘（EPS）為0.22元。

精剛指出，第三季營收因市場持續擴張，較去年同期成長54.73％，獲利部分則因產品組合及運費大幅漲價之故，相較同期略為下滑，但相較於今年前兩季呈正成長趨勢。值得一提的是，由於接單持續好轉，第三季營業利益已經從前兩季出現虧損狀態大幅扭轉，使得前三季營業利益呈現正數，預計第四季將能延續第三季表現。

另受惠於新興電動車產業、航太產業復甦，對鎳、鈷及鈦合金需求增加，及疫情過後的民生需求：如生醫、運動器材及能源石化等產業，都已蘊含對鈦、鎳等特殊合金材料的迫切成長需求，公司對未來訂單成長抱持穩健樂觀看法