義大利聯合聖保羅金融集團旗下子公司，專注為機構、私人以及散戶投資者提供資產管理服務的歐義銳榮資產管理公司宣布任命 Richard Mo(莫兆奇)為亞洲區分銷主管。Richard Mo在香港資產管理行業有超過二十年工作經驗，他將領導公司在亞洲地區的產品分銷業務，為由米蘭、香港、盧森堡與倫敦團隊管理的資產管理產品拓展分銷網路，並負責在區內募集資金。Richard Mo將與歐義銳榮主管亞洲業務的首席執行官及投資總監Sean Debow共事。

在加入歐義銳榮前，Richard曾擔任木星資產管理(Jupiter Asset Management)大中華地區的業務開發主管。在此之前，他於摩根資產管理(JP Morgan Asset Management)工作15年，在其台北與香港辦公室出任不同的管理職位，並於其後擔任中國零售行業主管。他曾參與該公司數個與跨境業務相關的重要項目，並為大中華地區客戶提供服務。

歐義銳榮資產管理公司首席執行官及投資總監Sean Debow表示，我們對Richard加入團隊感到非常振奮。我們現正致力推動亞洲資產管理規模增長，而Richard與區內客戶合作經驗豐富，將對實現此目標發揮關鍵作用。亞洲資產管理市場目前發展蓬勃，市場對歐洲及亞洲理財產品的需求預計將持續增加。歐義銳榮對亞洲市場秉持積極的發展策略，力圖把握市場發展所帶來的不斷增長的機遇。自今年年初至今，公司已先後招募四名專業人才加入團隊，負責投資、業務拓展與風險管理等關鍵領域。

歐義銳榮資產管理公司的資產管理規模最近數月大幅擴增。公司在亞洲的三檔股票型基金，包括中國A股基金(Equity China A Fund)、新興市場基金(Emerging Market Fund)以及2021年4月新成立的亞洲股票基金(Asia Equity Fund)，旗下總管理資產規模已超過10億美元(8.6億歐元)。歐義銳榮在倫敦亦設有一支通曉中文的業務團隊，管理人民幣債券累積基金(Bond Aggregate Renminbi Fund)旗下超過30億美元(25.75億歐元)資產。

歐義銳榮的全球總資產管理規模超過5100億美元(4258億歐元)。其中，近1200億美元(1000億歐元)資產為符合環境、社會及企業管治(ESG)或社會責任投資(SRI)標準的基金。