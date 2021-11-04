近年因中美貿易、疫情造成台灣製造業面臨的斷鏈、斷料問題，因疫情限制移工入境，更讓原本就短缺的狀況更顯嚴重，故許多台灣的廠商選擇重整海外生產基地或供應鏈生態系。KPMG安侯建業聯合會計師事務所近日所發表的《2021台灣CEO前瞻大調查》顯示，「供應鏈風險」已躍升台企首要風險。

有鑑於此，KPMG安侯建業於4日舉辦『全球價值鏈重整3X3 再造新商模』研討會，分別就營運、稅務及風險面，在重整期的前、中、後，該如何安排及佈局進行說明。

KPMG安侯建業工業產業主持人劉彥伯表示，在供應鏈管理中，透明化已成為管理階層必須注意的關鍵議題，才能使企業成長並控制風險，供應鏈透明化主要是提高供應鏈中企業內部採購、製造與倉儲流程、供應商製造、品質控管與配送過程，以及內外部利害關係人所有影響價值提升的攸關資訊能見度、可追溯性及透明度，其實現方式則是在整個供應鏈中收集與共享資訊，並傳達給經授權的內外部利害關係人，故建議可採用價值鏈管理優化（VCM）的方法，來評估企業設置共享服務中心或稱營運總部、總管理處Headquarter（HQ）的合理性與必要性，輔以全球資產配置與設廠流程、人力優化的方法，協助企業重組供應鏈。

從營運面的角度來看，KPMG安侯建業顧問部副總經理陳其愷認為，重組供應鏈可將企業運營模式概分為兩大區塊：商業模式（Business Model）與營運模式（Operation Model），最重要的是維持營運不中斷與有效預防風險，妥善地在商業模式與營運模式間取得最大價值之綜效。

組織重組有四大考量事項，包括確認組織發展策略與功能目標、制定集團組織調整方針、評估組織調整方案之財務與稅務影響、確認組織重組執行方案等。

企業必須制定關鍵職位的職能條件與關鍵人才的養成計畫，才能讓組織在轉型與重組過程保有持續成長的動能並使基業長青。

而KPMG安侯建業稅務投資部執行副總林嘉彥表示，當企業在評估海外生產基地或研發據點或甚至是海外業務銷售模式，其經銷體系、線上線下銷售模式、物流配銷、發貨倉庫等，必須考量關稅、匯率波動、移轉訂價、企業稅、員工薪資稅以及各種附加成本，尤其各國都對「經濟實質」更加重視，利潤必須在價值創造地被課稅，此趨勢強化了租稅管理政策與價值鏈管理優化的連結。

另近期G20與OECD也積極推進全球企業最低稅負等新制度，歐盟也在推行公開國別報告，要求企業對公眾等利害關係人揭露更多稅務資訊，這些新措施都可看到各國政府對加強租稅的透明度的要求不斷提高，故現在租稅政策管理跟供應鏈管理的連結更深。

安侯企管風險顧問組副總邱立成提醒，企業在劇變影響下進行重大策略轉折的同時，應具有完整風險管理機制予以輔助，再考量公司治理3.0的推動下，故企業也逐漸重視企業風險管理導入（ERM），在基礎上應用在企業的供應鏈移轉範圍上，則為第三方風險管理。邱立成認為，整個風險管理思維應該要涵蓋投前、投中、及投後，故ERM管理機制應該包含移轉前中後三階段都須有不同項目進行管理。

而企業該如何導入第三方風險管理機制，邱立成指出，要以四道防線作為架構規劃基礎，分別為治理單位、內部稽核、管理階層，及第一線作業人員。第二個為建置的範圍，對內可規劃以原有的內部管理機制進行擴大深入，對外則針對不同定義下的第三方之完整管理系統建置，並配合前面提及的前中後三階段。