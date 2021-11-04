明安無畏越南疫情 10月營收15億年增12％ 16:442021/11/04 工商 顏瑞田 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國高球桿頭代工二哥明安（8938）越南廠雖曾因疫情暫停生產，不過，10月營收仍達15.21億元，比去年同期的13.56億元，年增約12.15％。 明安4日公佈今年10月營收15.21億元，比今年9月的10.40億元，月增46.25％，也比去年同期的13.56億元，年增12.15％。 明安累計今年前10月營收達135.66億元，比去年同期的93.57億元，年增44.97％。 精測10月營收年增16.5％ 攀峰 《電子零件》騰輝-KY10月營收月增0.3％ 散熱材料有潛力 #明安 #月營收 #無畏 #越南疫情 #我國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美爆野鹿大規模染新冠 科學家嚇傻：恐改變疫情 11:422021/11/04 國際 《鋼鐵股》世豐10月、前10月營收 創同期新高 15:402021/11/04 財經 受惠中國出貨 安克生醫10月營收成長翻2倍 13:252021/11/04 財經 渣打臺北公益馬拉松 2022年2月13日開跑 04:102021/11/04 財經焦點 長榮航最快12月預計恢復台北-倫敦直航 15:272021/11/04 財經 築間逆勢展店 年底拚破百家 04:102021/11/04 產業．科技 信邦10月、前10月 雙創同期新高 04:102021/11/04 證券．權證 南電10月營收飆 首破50億 04:102021/11/04 證券．權證 《電腦設備》佳世達破繭而出 Q4迎資通旺季 09:432021/11/04 財經 亞果生醫營收及獲利再躍升 04:102021/11/04 產業特刊 玉山銀前三季淨手收159億 創高 04:102021/11/04 金融．稅務 財經熱門新聞 台股還會崩？航運、面板慘殺命運曝光 老謝洩年底答案 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 家樂福經營權之爭 統一「倒貨」遠東獲利出場？網驚：這樣高招 - 財經 1分鐘讀財經》前一波航運沒賣就別砍了 專家曝突破關鍵 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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