我國高球桿頭代工二哥明安（8938）越南廠雖曾因疫情暫停生產，不過，10月營收仍達15.21億元，比去年同期的13.56億元，年增約12.15％。

明安4日公佈今年10月營收15.21億元，比今年9月的10.40億元，月增46.25％，也比去年同期的13.56億元，年增12.15％。

明安累計今年前10月營收達135.66億元，比去年同期的93.57億元，年增44.97％。