雲林縣北港朝天宮連續9年舉辦媽祖盃全國馬拉松，今年受疫情影響，首度改以線上祈福路跑，將於本月30日截止報名。今年沒有實體路跑讓不少人感到可惜，但也有民眾覺得線上祈福路跑「可遇不可求」，可能是唯一1次，還有完賽獎牌與各種紀念品，不參加很可惜。

第10屆北港媽祖盃全國馬拉松原本預計今年6月開放報名，年底開跑，不料5月遇上防疫3級警戒，北港朝天宮配合防疫政策打算停辦，但許多跑者反映已舉辦9年停辦很可惜，最後廟方與承辦單位決定改以線上祈福路跑取代實體路跑。

朝天宮表示，線上祈福路跑自9月8日開放報名，分為42、21、10、5公里4組，人數限額2000名，報名費不分組別均為400元，至今已超過千人參加，將於本月30日截止報名，參賽者可獲贈完賽獎牌、朝天宮福袋、紀念帆布袋、手工香火袋、紀念口罩等，物超所值。

參賽者可利用手機下載相關APP記錄跑步里程軌跡，若使用跑步機等原地跑方式，建議使用「馬拉松世界」APP，切換「室內」模式，即可記錄公里數與時間，只要在12月15日跑完規定里程上傳，經確認無誤，廟方就會寄出相關贈品。

參賽跑者說，今年雖然沒有實體路跑，但「有跑有保佑」，利用線上祈福路跑可以不受時間、地點限制，在疫情期間更顯方便，相信媽祖會隔空保佑大家，他也祈求疫情盡快消退，明年恢復實體路跑，「很懷念跑在媽祖廟前紅地毯大道的感覺」。

朝天宮指出，只要參加線上祈福路跑，廟方都會為跑者祈福，很多人都是為信仰而跑，希望藉由此次活動安定人心，同時鼓勵大家疫情期間多運動，才能增加身體抵抗力，在疫情後贏在起跑點。