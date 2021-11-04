童綜合醫院連續8年提供白沙屯媽祖進香活動醫療服務，拱天宮打造匾額祝賀創院50年。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院連續8年提供苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動醫療服務，每年派救護車隨行進香活動，今年適逢創院50年，拱天宮特地打造匾額贈送，希望能在媽祖庇佑下，到童醫院就醫的病人都能消除病痛並重拾健康。

苗栗拱天宮每年舉辦白沙屯媽祖進香活動，童綜合醫院提供進香活動醫療服務，每年派救護車隨行進香活動，除醫護提供服務外，也偕同志工組成醫護志工團，一路上照護所有香燈腳們健康。

今年適逢童綜合醫院創院50年，白沙屯拱天宮特地打造匾額贈送，匾額上刻上童醫院50週年標語「童舟共濟五十載 再創百年新未來」，由主委洪文華代表拱天宮第10屆管理委員會到院祝賀，希望在媽祖的庇佑下，到童醫院就醫的病人都能消除病痛並重拾健康，也期許童綜合醫院繼續以最高品質醫療技術服務民眾。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，感謝白沙屯媽祖愛護，2016、2019與2021年，媽祖進香路途中都有停駕到童醫院，也讓病人、家屬與醫護都感受到媽祖的疼惜與賜福，未來醫院也將繼續努力，為海線民眾與各地有需要的病人提供與國際同等級醫療服務。