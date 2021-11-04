長相甜美的30歲林姓女子涉嫌殺害張姓男子，現遭羈押。（翻攝自當事人臉書）

彰化縣3日驚傳水流屍命案，51歲張姓男子包養30歲林姓女子，反遭到殘忍殺害成為水流屍，張男被發現時死狀悽慘，全身被掛上重達40公斤的空心磚。對此，法醫高大成指出，此作案手法近似於日本流氓暴力團，相當兇殘。

據《ETtoday新聞雲》報導，高大成表示，張男被殺害的手法猶如日本流氓暴力團，該暴力團慣用手法為把人毆死，灌入水泥棄屍大海，使人尋不著遺體，而林女選擇以40公斤空心磚掛於死者身上，同樣兇殘，並推斷死者遭棄屍時，重量肯定破百，因此絕對不只林女作案。

此外，高大成也說，當務之急為釐清是蓄意殺人或傷害致死，且死者為生前溺水又或是死後溺水，均可從解剖結果探知一二，倘若死者的內臟器官中有藻類等物，則為生前溺水，反之為死後溺水。

回顧此案，51歲張姓男子10月底被發現陳屍於彰化縣埔鹽鄉東螺溪，經檢警調查發現，張男每月花10萬元包養30歲林姓酒家女，疑似是遭到林女殺害，經警方1日將其拘提到案，於3日上午向法院聲請羈押獲准。

此外，警方查出，林女的父母與弟弟均涉有重嫌，經報請檢方向法院聲請拘票，於3日晚間緊急將3人拘捕到案。未料，檢警發現包括林女在內的4人供詞不攏，為防串供於4日凌晨緊急向法院聲請羈押，法官審後裁准林父羈押禁見，另林母、林弟則各以10萬元交保且限制住居候傳。