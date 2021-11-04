女星謝忻擁有英國倫敦大學金匠學院音樂系碩士的高學歷，她在2020年受邀到莊敬高職擔任音樂老師，重執教鞭的謝忻，今（4日）下午卻在臉書沮喪透露，因學生沒練琴讓她說了重話：「或許是我不適合教你」，但謝忻難過說完之後，她就後悔了。

回歸校園當老師的謝忻，每周二早上都會固定到學校教琴，連續4個小時、4位學生，不過謝忻卻透露：「但八點的第一位學生就給了我一記當頭棒喝，整整一個禮拜，沒有練習，完全沒有練習。」與其說謝忻是發怒，其實她是沮喪，謝忻自責說：「覺得讓學生沒有進度，是自己教導無方」。

謝忻臉書全文。（圖／取材自謝忻臉書）

謝忻還因此對學生說出重話：「或許是我不適合教你，如果你也覺得如此，我可以請學校對你另外安排，或許你跟著其他老師，會比較有熱情。」謝忻失控說完後，她還透露：「琴房一片寂靜，但這些讓人後悔的字句似乎迴蕩在沒有聲音的琴房裡。」而謝忻事後也提到，她會再繼續教導該學生「我真的有在反省我自己，我也試了各式各樣的方式。但我還是會持續地找到一個最適合我跟他的方式！我不會放棄的。」

謝忻發文讓身為學生家長的陶晶瑩有感留言：「其實我兒子也是這樣...小孩要等到他自動自發真的很難」，謝忻則回應：「我覺得稱讚是最好的肯定，也可以更催化他們的學習動機。但是小朋友要自動自發真的不太可能，所以其實家長也要幫忙提醒練習。」謝忻也認為，持續很重要，哪怕是一天、半小時也好，強調養成規律的練習習慣才會進步快。