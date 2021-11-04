今（4）日下午藍營杯葛明年度總預算交付審查，高舉「沒有負責、沒有預算」布條，要求市長陳其邁下台負責，綠營則反制「綁架預算，犧牲市民」。（柯宗緯攝）

今（4）日下午藍營杯葛明年度總預算交付審查，高舉「沒有負責、沒有預算」布條，要求市長陳其邁下台負責，綠營則反制「綁架預算，犧牲市民」。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今赴議會報告總預算。（柯宗緯攝）

城中城大火案燒進高雄市議會！今（4）日下午藍營杯葛明年度總預算交付審查，高舉「沒有負責、沒有預算」布條，要求市長陳其邁下台負責，綠營則反制「綁架預算，犧牲市民」並主張今天一定要付委。高市議長曾麗燕宣布進行表決，議案暫不交付委員會審查，將擇日黨團協商，最後提早散會。

高市議會國民黨團今下午開會前，舉黑白色系牌子及布條抗議，總召童燕珍帶頭對陳其邁嗆聲「眷戀權利！對不起高雄市民！」、「沒有負責，沒有預算」、「說好的承擔所有責任呢？」

童燕珍指出，對於市長當天未出席調查報告，感到非常失望，只是推得一乾二凈，只有兩位局長下台，接下來10幾位基層記過，這樣對基層不公平，副市長、市長有下台嗎？看不到陳其邁負了什麼全責？因此，國民黨團拒絕交付預算。

國民黨高市議員陳美雅則認為，預算是之前就編好的，預算要展現市府的施政決心，但卻未有針對高雄危老大樓相關內容，沒看到要保障市民人身安全，看起來只有嘴巴負責，狠酸陳其邁「不要裝睡，不要冷血了」。

高市議會民進黨團則不甘示弱，抱拳高喊「綁架預算，犧牲市民」，要求「開會」。黨團總召鄭光峰指出，今天是付委日子，不是在談政治責任，明天才是專案報告，更何況來說這是歷史共業，事件既然發生了，就要想辦法修法、記取教訓，至於付委是議員審預算的天職，今天把政治責任跟預算搞一起，完全辜負市民託付責任，黨團主張今天一定要付委。

民進黨高市議員李喬如則說，事件後高雄市民都看到陳其邁在努力善後，但國民黨團杯葛預算交付，只會在城中城事件上灑鹽巴，但要不要去向這46條人命擲筊，問祂們同不同意，如果把總預算放在這46條人命上，相信祂們不會安寧的。

高市議長曾麗燕表示，今天出席58位議員，有31位反對交付預算，26位同意，反對交付者超過半數，議案暫不交付委員會審查，今日議案未通過，表示市政府對於城中城事故的檢討與負責的作為，尚未獲得多數議員認同，市府應好好思考如何努力爭取更多的支持，希望很快能有好的表現，會擇期邀請黨團協商議案交付事宜。

針對藍營杯葛總預算案，陳其邁上午在媒體聯訪時提到，預算攸關高雄整體城市發展、經濟轉型，甚至涉及很多公共服務，不願看到把預算跟不幸的案件做連結，希望議會能夠回歸理性，討論預算編列是不是合理，否則像是中央補助款、重大工程等預算，也很擔心受到延宕，也拜託議會能就整個城市發展，做整體考量。