信義房屋土城重劃店店長陳威廷進入信義房屋25年，一直都是被公司重用為「開店先鋒」，因他雖然資深，卻不斷求新與精進，近期因疫情關係，還自掏腰包購置空拍機，拍攝預售屋正在興建中的大樓與周邊環境，協助買方對預售屋的疑慮，且更加了解環境。

陳威廷表示，當年自亞東技術學院紡織科系畢業後，發覺喜歡行銷更甚於所學，退伍後選擇進入信義房屋，入行25年，光是擔任店長多達20年的時間，一路待過中和、板橋、土城、樹林、林口、三峽，因為不設限的心態，一直是開店先鋒，像是林口新市鎮、三峽北大特區，過去都是他首度開店打頭陣，一直到現在的土城暫緩重劃區，亦是由他開出信義房屋的第一家店。

目前因新制2.0房地合一面臨新的挑戰，他發現土城暫緩重劃區的換屋族群很多，因此預售屋屋主大多自住需求釋出量少，這與他過去在林口、三峽等重劃區的經營經驗大不相同，從餘屋量大變成少量案件可賣，面對這新的困境，他開始思考如何創新突圍。

有天，他想到像抖音這類的短視頻，1、2分鐘影音長度，很能吸引目光，進而想到多數人看預售屋的痛點就是無法想像實際樓層看出去的景觀，他開始研究空拍機，請教專業並學習操作技巧及掌鏡要領，花了半個多月時間從拍片到後製終於完成了第1支影片。

影片完成後因為有質感、內容也豐富，透過網路傳播行銷、店頭播放，在分店櫥窗駐足的人變多了，也有屋主相信陳威廷會好好行銷他的房子，因此放心把房屋委託給他銷售。

陳威廷也將他的創意運用在社區服務中，陳威廷表示，過去公司會有「換紗窗」的社區服務，但因為商圈重劃區都是新大樓，換紗窗較無需求，他今年新年自創「新年許願瓶」將空酒瓶放入燈泡、紙星星、色紙，做好後就是一個吸睛的擺飾，不僅吸引附近社區家有幼兒的家庭，銀髮族也一同積極參與，青銀共創活絡社區居民間的感情。