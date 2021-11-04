工研院今(4)日舉辦「眺望2022產業發展趨勢研討會」，預估2022年全球半導體設備市場預估突破1000億美元，我國半導體設備市場穩居全球前三名，同時帶動2021年我國半導體設備產值成長率約三成。

工研院產科國際所分析師張雯琪針對「智慧製造與綠色永續趨勢下的半導體設備商機」進行專題演講，她指出，半導體產業已成為世界各國極力重視並推動的政策方向，更是台灣經濟重要支柱，台灣具備先進的晶片製造技術，在10奈米以下的晶片產能全球占比92%。建議台灣的半導體產業未來要保持全球競爭力，須強化關鍵技術與設備暨零組件的自主性，並且密切掌握全球智慧製造，以及綠色供應鏈的動態，找出台灣的市場機會與價值，助力我國半導體設備產業永續發展。

在晶片製程面向上，基於先進製程開發難度增加，節點推進時程放慢；加以在新冠疫情下，需同時兼顧人員健康與生產不間斷；以及新興科技對晶片需求增加，晶圓廠在產能擴張的同時須掌控良率與成本等因素，都導致領導設備商進行設備智慧轉型。建議台廠未來可善用場域優勢，與晶圓廠共同合作，添加物聯網、運算平台、大數據與AI人工智慧分析、資安保護等資通訊軟體技術於設備中，有助於和晶圓廠建立更緊密、更長久的夥伴關係。

張雯琪也提醒，基於先進國家淨零碳排的政策，以及半導體綠色供應鏈的發展趨勢，領導設備商已經開始將減排(Reduce)、重覆使用(Reuse)、回收(Recycle)的觀念，置入新設備開發的過程中。然而要達成晶圓廠的節能目標，尚需結合廠務端的水電氣系統，我國設備商仍可借助場域優勢，積極協助晶圓廠進行整廠或整線能耗控制，掌握全球綠色供應鏈的商機。

工研院預估2021年台灣半導體設備產業產值成長28.7%，達1168億新台幣；2022年再成長5.0%，產值上看1226億新台幣。