外界關切運轉中核能機組能否延役，台電4日表示，核一廠已進入除役階段，核二、三廠現有運轉中核能機組均已超過法定延役申請期限、機組所在之地方政府反對延役，且用過核燃料問題仍待解決，並不具備可以延役的條件。

台電會努力讓現有運轉中核能機組安全運轉至40年執照屆期，並配合政府能源政策，逐年降低核電依賴度，同時持續協助再生能源發展，以達成我國能源轉型目標。

台電說明，核一廠運轉執照已於108年屆期，目前已進入除役階段；核二1、2號機執照分別將於110年12月及112年3月到期，核三機組則分別將於113年7月及114年5月屆期，均已超過延役申請的法定期限。此外，地方政府也已公開表示反對機組延役。

台電指出，機組延役也將面臨用過燃料池空間已滿而無法繼續運轉的問題，以核二廠為例，1號機已於今年7月提前停機，2號機則可運轉至役期，屆時若要延役則需興建乾貯設施將用過燃料移出，惟地方政府尚未核發相關證照，迄今仍無法開工。此外，新北市政府也已公開表示「無法處理核廢料，沒有資格使用核電。」

台電表示，為達成能源轉型目標，且綠電已成為全球產業生產要素及發展趨勢。台電將逐年降低核電依賴度，積極協助再生能源發展，搭配燃氣機組與儲能系統等措施，逐步推動能源轉型。此外，隨著再生能源技術進步，規模逐年成長，綠電成本可大幅降低。

針對外界擔憂能源轉型政策將使電費大漲，甚至每年1戶電費增加高達3萬元，台電指出，電價攸關國計民生，相關調整都會經產、官、學及消費者代表組成的電價審議會充份討論，也會考量「照顧民生、穩定物價、節約能源」等原則，且經濟部有「電價穩定機制」，住宅用電330度以下不調漲（約七成的民生用戶），每次電價漲跌幅也有限制不超過3％，因此不會發生電費徒增3萬元的情形。至於有社會人士刻意用實際占不到1/5的民生用電來當分母，讓計算結果的數字誇大，製造民眾恐慌，進而影響電力穩供及國家能源轉型，本公司表達遺憾，也呼籲社會大眾共同來拒絕假訊息。