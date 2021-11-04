兩岸能源合作加速發展，裝載福建古雷石化有限公司4300噸乙烯單體的「綠寶石」號輪船，在1日駛離漳州市古雷口岸銷往台灣，實現漳州古雷石化產業園區成立以來首次對台灣的產品銷售。

福建省發展和改革委員會4日通報，在11月1日15時，裝載福建古雷石化有限公司首批銷往台灣4300噸乙烯單體的「綠寶石」號輪船，順利駛離漳州市古雷口岸，不但是園區成立後首次有產品銷往台灣，也象徵古雷石化公司正式打通對台灣乙烯銷售全流程。

中新社引述福建社會科學院現代台灣研究所所長蘇美祥說法稱，古雷石化公司首船乙烯單體銷往台灣，象徵兩岸能源資源互通「提速」。

漳州古雷石化產業園區是大陸重要的臨港石化產業基地，是大陸唯一的台灣石化產業園區，引進包括奇美、台達化學、和桐化學、聯華實業等8個台資項目。福建古雷石化有限公司由台聚子公司旭騰投資與中國石化福建煉油化工有限公司合資，其煉化一體化項目也是兩岸最大石化產業合作項目。