資深媒體人陳艾妮以大型藝術創作回顧展《寫意人生》重現江湖。（陳艾妮提供）

藝文界《千面女郎》陳艾妮，封筆封麥近10年旅居國外回歸故鄉。（陳艾妮提供）

「華人世界寫書演講最多女作家」陳艾妮這次以畫家身份面世，於11月分別在天母信華畫廊和中山堂舉行陳艾妮《寫意人生山水回顧展》。她以孔子所說的「從心所欲不逾矩」的年紀挑戰斜槓人生，宣告她的第一天賦其實是渾然天成的藝術創作！ 她表示：「在寫作演講及商界，我已完成漂亮的人生成績單。但疫情給我的覺悟，人生沒有如果，只要還活著，就要興高采烈、做自己喜歡做的事、追求情愛與幸福、貢獻社會到最後一分鐘。」還有，「上天給我這樣的天賦，我若不使用，是對不起上天！」

陳艾妮從小就是不用補習也考上第一志願北一女、台大的學霸與校花，工作成就更是不計其數，擔任過100多本書的專欄作家、4千多場演講講師、雜誌總編輯和發行人、電視購物產品經營者、談話性節目主持人、廣播節目製作人與主持人、台灣第一個國際公司產品經理、新加坡成衣廠大總管、國際領隊導遊及瑜伽師，還跳過芭蕾舞和踢踏舞，但她沒有停止過藝術創作，從書法、篆刻、陶磁到油畫，至今完成300多幅風景畫、400多幅《1001個女人故事》畫像，志在邁向1000件作品。她說：「我不是人生勝利組，是兼顧組。讓創作的愛不被現實毀滅，雖然過程很艱苦，但我甘之如飴。」

要成為被認可的畫家，陳艾妮過往的知名度，既是優點也是她的負擔。她特別強調，自己是個「資深」的藝術家，從幼稚園就無師自通開始畫畫，但她把一生無法捨棄的藝術家角色藏在商場及寫作演講界的身份底下。開畫展時，還有人告訴她：「艾姐，有一個跟你同名同姓的人在開畫展！」

陳艾妮生命經歷豐富，畫作也是人生數次三溫暖後的洗淨療癒成果，她表示文筆或畫筆來源都是「思想」，對於沒有感覺的事物就畫不出來，因此，她的作品中亦文亦畫的獨特辦識度極高，讓人對她的風格眼前一亮。對她而言，創作沒有技術及派別，更沒有等級，只有自己及觀眾是否感動而激起思路，即使有人會對半路出家的創作者賦與「素人畫家」的說法，她回應：「我當然萬萬遠不及梵谷，但梵谷就不曾進過美術學院，梵谷示範給世人的是：創作是人類的本能及權力，學院內外都是藝術家。」

對陳艾妮而言，寫作、演講及繪畫是同件事，只是媒介不同，她認為生活就是藝術，無論創作、家居裝潢和每日穿搭都可以是藝術品，連去菜場買菜都要搭配菜籃顏色，徹底見證古人所說的「游於藝」，她說：「我畫的是我的感情，我的思想，我的心境。我不寫實，因為寫實有相機及手機可得到的照片；我寫意、寫情、寫景、寫心情。」尤其是畫女人，她畫的是女人的情與欲、微表情！她強調：「任何女人無論長得怎麼，在我的畫布上都是美女。」她說：「上天給我這樣的天賦，我要用來做事，因此已用捐畫方式協助導盲犬協會募款，藝術如此有趣、有用！」