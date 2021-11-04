台北市議員林穎孟4日質詢台北市長柯文哲，指國民黨議員（指徐巧芯）說核廢料可放自己家，更指控徐「根本沒出席」專案會議。對此，徐巧芯今天大動作PO出出席單的簽名，更向市議會調取監視器畫面，4日下午PO出10秒畫面，打臉林穎孟，更反嗆她簽名後不聽報告，消失10多分鐘跑到哪去玩啦？

要先好好聽市長說了什麼才發言，才是用功的表現，如果像林穎孟這樣簽名後就不知道跑到哪裡去，後來才回來，當然會有這種文不對題的反智質詢出現。 專案報告就是聽完市長的說明，針對報告中的內容如果有問題就發問，沒有就不用問。我完整聽完了柯市長的專案報告，對這幾個議題沒有意見，因此會在下週一總質詢提出我這會期整理的議題。 一般人就算了，沒想到林穎孟當了三年議員還不知道，到處亂臭人，反而迴力鏢打到自己。說說看妳9:43-9:55不聽報告跑到哪去玩啦？ 寧缺勿濫，不要濫竽充數。如果好好聽報告才決定要不要發問，而不是內容都不清楚還跑去作秀四分鐘，可能就不會有這麼荒腔走板的質詢了吧。 倒是抹黑的功力不減，先前明明是說我「根本沒出席」，調出監視器給大家看，畫面會說話，我就是參與柯文哲的專案報告到結束，不要再到處亂噴了啦。 由徐巧芯發佈於 2021年11月4日 星期四

徐巧芯今天稍早先是在臉書發文指出，剛才有一個很喜歡吸燃煤跟天然氣廢氣的林穎孟，在專案報告時自以為聰明的做了一張投影片，稱松信區有議員說可把核廢料放她家，拿去問柯看法，結果柯也沒什麼理她，有夠可悲，「要反核是你的自由，但可不可少問些腦殘問題？」

徐巧芯續指，林穎孟這種問政品質跟方式，大概就跟她苛待助理，被勞動部裁決認定「慣老闆」，最高會被開罰10萬元，連對自己的員工都壓榨，還在臉書上避重就輕說謊，這種人會故意拿笨題目去議會質詢，搞笑不自知，還洋洋得意倒也不意外。林穎孟還抹黑她缺席今天的專案報告，事實上她比林早來，她很懷疑林的眼睛是不是被廢氣矇住了？好可憐。

林穎孟則反嗆，今早所有議員開會聆聽市長專案報告時間，徐根本沒出席，還有看她的質詢，真是用心啊，給她鼓掌，等到徐巧芯在其po文回應有出席，林又秀一張沒有徐巧芯簽名的出席單，並回問「那你怎麼沒登記發言呢」？

徐巧芯則不甘示弱回擊，也在臉書貼出親筆簽名版出席單回嗆，要林先好好聽市長說了什麼才發言，才是用功的表現，如果像林穎孟這樣簽名後就不知道跑到哪裡去，後來才回來，當然會有這種文不對題的反智質詢出現。

台北市議會議員簽到表。(圖/翻攝自徐巧芯、康編碎碎念臉書)

徐巧芯解釋，專案報告就是聽完市長的說明，針對報告中的內容如果有問題就發問，沒有就不用問。我完整了聽完了柯市長的專案報告，對這幾個議題沒有意見，因此會在下週一總質詢提出自己這會期整理的議題。

徐巧芯感嘆，一般人就算了，沒想到林穎孟當了三年議員還不知道，到處亂臭人，反而迴力鏢打到自己。「說說看妳9:43-9:55不聽報告跑到哪去玩啦？」

最後，徐巧芯也奉勸林穎孟，寧缺勿濫，不要濫竽充數。如果好好聽報告才決定要不要發問，而不是內容都不清楚還跑去作秀四分鐘，可能就不會有這麼荒腔走板的質詢了。徐也放上一段監視器影片，並反酸林穎孟「倒是抹黑的功力不減，先前明明是說我『根本沒出席』，但畫面會說話，我就是參與柯文哲的專案報告到結束，不要再到處亂噴了啦」。