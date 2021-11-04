台中市太平區公所辦公廳舍已有41年歷史，曾歷經921地震並實施耐震補強，在結構、外觀、使用規劃早已不敷現況使用，未來將興建「太平區聯合行政中心」，總工程經費計4．6億餘元，規劃興建地上5層、地下2層建物，預計2022年動工，4年後完工啟用。

民政局長吳世瑋說，自今年起分5年編列預算，建設局完成委託規劃設計監造技術服務案遴選及基本設計書圖核定，總樓地板面積約1萬1558.18平方公尺；另市府向內政部申請前瞻計畫補助經費1億元，待經費到位後，將進行工程細部設計規劃及發包作業。

民政局指出，「太平區聯合行政中心」興建作業，自去年迄今，近2年多來，從變更地目、預算編列、申請補助、工程勞務招、決標及執行完成基本設計等，整體作業目前己進入建照申請及細部設計的階段，順利的話，4年後將落成啟用。

吳世瑋表示，民眾很關注幼托政策，「太平區聯合行政中心」除區公所原辦公單位，未來將進駐社會局公設民營托嬰中心；另興建基地緊鄰祥順路1段及公園水岸，與戶政或地政事務所僅距離1．3公里，日後將成為太平新地標。

吳世瑋說，未來「太平區聯合行政中心」鄰近台74快速道路，具備交通便利之優勢，且銜接綠帶及公園等設施，預期將建構以人為本的環境，帶動區域發展及托育環境，提升停車及交通便利性，民眾有更優質的洽公環境。