「長榮航空線上旅展」來囉！長榮航空為了回應旅客們疫情解封後旅遊躍躍欲動的心，將自11月5日00:00起至12月9日23:59止，於官網隆重推出「2021長榮航空線上旅展」，活動期間購票的民眾另有機會抽中「桃園-仙台雙人經濟艙來回機票」。

「2021長榮航空線上旅展」期間，民眾購買2022年1月1日至12月4日(部份特定日期除外)由台灣出發之國際線全航線、全艙等成人機票，可享超值的限時優惠，台北-巴黎航線商務艙機票與現行票價相較最多可省NT$10000、豪華經濟艙及經濟艙最多也可各享NT$4000、NT$3000的優惠，台灣人最喜愛的日本也有近NT$2000元的優惠價差，旅客可趁這睽違已久的線上旅展優惠，預約疫情解封後的第一次出國假期。

此外，長榮航空今年特別與日本仙台市攜手合作，只要在線上旅展購買機票，就有機會獲得仙台市提供10套的「桃園-仙台雙人經濟艙來回機票」，於11月12日至12月10日間，每週五抽出2名幸運得主，一共有10個中獎機會，得獎者將可攜伴暢遊仙台，實地體驗仙台之美。

「2021長榮航空線上旅展」也將同步舉辦「收集仙台美色」活動，民眾只要於長榮航空官方FB線上旅展貼文留言，並公開分享仙台美景，即可參加抽獎，獎項為由日本仙台空運來台的罐裝手工小芥子娃娃、傳統工藝的塗手鏡、精緻的茶點組合等50件最具日本東北特色的精美禮品。