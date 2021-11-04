證券分析師林鈺凱表示，美國聯準會（Fed）一如市場所預期的縮減購債，而當中更有一個值得興奮的消息，會後主席鮑爾強調，市場最擔憂的通膨，僅是過渡性、暫時性的，這無疑暗示了升息的時間可能將更加延後，著實是一個好消息。

因此，美股3日果真演出慶祝行情，道瓊、那斯達克、標普500指數連三日飆上歷史新高，當市場最害怕的不確定因子終於塵埃落定後，都將有利於行情的後續發展。

觀察台股盤勢，台股現階段仍在17000點上下進行反覆測底，加上加權指數多空交戰的兩條均線，季線與半年線仍未完全站穩，且均線斜率仍向下。

個股方面，本周納入投資組合的越峰，走勢近期已打出W底部型態，經過分盤交易後，股價4日強拉漲停。

展望後市，自下周起，季線的扣抵將遇到8月中旬的回檔、半年線的扣抵則會遇到5月疫情爆發的大回檔，換言之，均線將會急速的向下扣低，預期季線、半年線將開始走平、翻揚，當加權指數陸續站穩均線後，就是多頭號角吹響之時。