逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，美國聯準會（Fed）宣布將於本月中旬啟動縮減購債，但不立刻升息，美股一時陰霾掃盡，三大指數3日同創歷史新高。台股4日開盤也受到美股激勵，開高後最高一度攻上17219.65點，惟權值股台積電（2330）始終無法發力續攻，最終買盤力竭、大盤開高走低，收盤下跌43.3點，收在17078.86點。

個股方面，本周納入投資組合的鈺創，元宇宙類股整體轉弱，股價漲多修正。

觀察盤面，航運股開高走弱，貨櫃三雄4日收盤僅餘萬海支撐在平盤之上，整體航運族群在攻至關鍵壓力位後遭遇空頭摜壓，5日行情不甚樂觀。

此外，電動車功率元件大廠富鼎公告第三季淨利達1.93億元，前三季淨利4.47億元，已超越去年全年獲利水平，可持續關注。即便電動車電池族群4日持續回檔整理，惟美琪瑪、康普等已跌至支撐價位，投資人可擇機進場低接；至於「元宇宙」概念股，族群則已出現轉弱跡象，短線不可再冒進，應靜待底部出現再行考慮。