華航今日公告第3季財報，第3季合併營收344.74億元，年增30％，稅後淨利28億元，每股稅後淨利EPS 0.51元，營收及獲利皆創疫情後單季最高。累計今年前3季合併營業收入916.75億元，歸屬母公司淨利15.55億元，EPS為0.28元，由虧轉盈。

華航第3季客、貨運增班，運能全力提升，客運市場在國際疫情與邊境管制措施影響下，仍以部分剛性需求為主，尚未明顯復甦；貨運出口市場穩健暢旺，持續維持高裝載率，汽車零件、半導體等載運需求殷切，帶動第3季整體提前進入旺季，華航掌握全球貨運市場脈動，超前布署因應貨運旺季需求，大幅推升貨收。

華航8、9月貨運收入接連突破百億大關，續創單月歷史新高，雖油價因全球需求反彈持續走升，9月份新加坡航空燃油均價(MOPS)已達每桶79.85美元，墊高整體營運成本，華航整合客貨機運用、有效提升運能，致使第3季轉虧為盈，也一舉彌補上半年虧損，在第4季傳統貨運旺季帶動下，整體營運情況樂觀可期。

新冠疫情衝擊全球產業與經濟，凸顯企業更需與環境社會共存共榮，華航落實企業社會責任，永續經營的表現也深獲國內外指標性評比的肯定，2021年連續六度入選富時社會責任新興市場指數成分股（FTSE4Good Emerging Index），在環境、社會、經濟治理等面向表現優異；同時持續入選「臺灣高薪100指數」及「臺灣就業99指數」成分股；中華信評也調升華航評等展望為「穩定」。