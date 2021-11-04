以色列國會3年來首次在今天通過政府預算案，成為內部意識形態南轅北轍的聯合政府一大勝利。國會6月表決成立這個聯合政府，結束了尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的12年總理任期。

國會議員批准2021年預算案，金額達6090億謝克爾（新台幣5兆4458億元），並將在今天稍晚針對明年5730億謝克爾預算案繼續辯論。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）在國會表決後推文表示：「今天是以色列值得慶祝的一天。經過多年混亂後，我們組成了政府，我們戰勝了Delta（新冠病毒變異株），如今感謝老天，我們通過了以色列預算案。」

對班奈特而言，得失之大莫過於此。他個人抱持右翼宗教民族主義立場，而他領導下的聯合政府則是由鷹派、中間派、左派和伊斯蘭主義等政黨組成，在國會120個席位中僅掌握61席。

他的聯合政府最晚必須在11月14日爭取通過預算案，以防國會解散從而被迫舉行3年來第5次選舉。