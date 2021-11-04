邱紫庭（左起）、阿翔、籃籃、浩子與李又汝到屏東內埔體驗金牌巧克力是如何製作。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》日前由浩角翔起、籃籃、李又汝、邱紫庭帶大家到屏東內埔體驗金牌巧克力是如何製作，開場就邀請到世界級2018年一次拿四面金牌的巧克力達人曾志元出場，浩子本來想用小聰明騙職人手上的巧克力來吃，沒想到職人技高一籌趁著浩子講話的瞬間就把巧克力拆開吞下，讓現場藝人們氣得跳腳，職人則表示要做才有的吃唷。

職人帶大家到可可園找園長朱宏斌，請他為大家介紹可可園，朱大哥表示屏東雖然不像原生地都有經過赤道，但同樣保有高溫、高濕度的特性，所以適合種植可可，比較特別的是可可的授粉不像其他農作物都是以蜜蜂為主，因為可可的樹幹上的花非常小，蜜蜂沒辦法很有效的為可可授粉，所以主要是以螞蟻當作媒介，甚至也有聽說用小黑蚊來授粉的。

也因此在體驗採收過程中，可可果上爬滿螞蟻，只見籃籃、李又汝與邱紫庭邊採收邊驚聲尖叫，嚇得花容失色還喘不過氣，讓浩翔哭笑不得說：「不知道的人還以為我們是錄鬼影追追追」，還要他們3人冷靜一點。

採收的過程中，職人阿元哥提到以前瓜地馬拉會用可可當作貨幣使用，也拿出當地目前使用的紙鈔給浩翔看紙鈔上的可可圖案，沒想到阿元哥邊介紹邊拿出來，浩子也就順手放進自己的口袋，他本以為天衣無縫的時候，職人阿元哥逗趣的說：「瓜地馬拉的幣值，以你剛剛放進口袋的那張1百元來說，就相當於台幣5百元。」

被抓包的浩子大讚是很有節奏感及綜藝感的職人。在敲果的時沒有器具時讓眾人滿是問號，傻妹籃籃更是不經意問了一句用頭敲嗎？職人阿元哥一個機智反應馬上為籃籃鼓掌，全部的人也紛紛跟著起鬨要籃籃現場示範，傻妹籃籃果真拿可可敲頭，一群人笑歪但也讓主持人頻頻問說為何今天一直要拿可可敲頭當橋段，直呼是出外景出到瘋掉。