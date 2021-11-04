台南市因房價基期低，企業投資及區域發展題材不斷，上曜(1316)董事長張祐銘認為，南科效應將持續發酵帶動大台南房市，看準此一商機，旗下個案將推出VR賞屋模式，方便遠端或海外有購屋需求的客戶能透過VR眼鏡，進行體驗賞屋。

張祐銘指出，南科三期開發計劃正式啟動，加上台積電在南科新廠投資1.5兆元、Google在台第二座資料中心選定南科，預估可望增加超過上萬個就業機會，「南科效應」持續發酵帶動大台南房市。

上曜建設今年底到明年第2季將迎來入帳最高峰，尚未實現的銷售業績近30億元；法人樂觀預期，明年EPS有機會挑戰8元以上，未來6年，推案總銷金額上看達340億元，將成為營運的穩定來源。

目前台南市政府力推臺南都會區北外環道路，上曜部署的「帝凡內」、「梅菲爾」、「湖美帝璟」，及九份子南北基地等建案，均在此周邊區域，現階段「湖美帝璟」已拆架領取使照中；第五期建案「梅菲爾」已全部完工，準備進行交屋。另外，台南九份子重劃區北基地新建案「湖映白」，也將在近期開始準備推案。