今年將是華爾街IPO市場最熱絡的一年，其熱度甚至已經超越網路泡沫時期。根據FactSet所做的調查，2021年前三季美國的股票首次公開發行（IPO）件數已經改寫了1996年全年創下的歷史記錄。

報告指出，今年前9個月共有785家公司在美國上市，已經超出去年全年的555家，並超越1996年全年創下史上最高記錄的664家，當時網路泡沫剛開始形成。

約會應用程式Bumble、植物奶公司Oatly和線上券商巨頭羅賓漢（Robinhood）等備受矚目的「獨角獸」都在今年上市。

炙手可熱的環保運動鞋公司Allbirds也在周三首日掛牌，終場股價飆漲近1倍，收在28.89美元。

電動車新創公司Rivian和巴西數位銀行巨頭Nu Holdings也將在本月晚些時候上市。

趁著聯準會祭出超低利率和其他激勵措施、投資人對快速成長的新創公司興致異常高昂，以及特殊目的收購公司（SPAC）的興起，初創公司正前仆後繼湧進股市淘金。

英國維珍集團的董事長Richard Branson旗下的維珍銀河、美國線上運彩公司DraftKings，以及已經瘦身的共享辦公室平台WeWork，都透過和SPAC公司合併來借殼上市。美國前總統川普也準備讓他新成立的社群媒體公司與一家SPAC公司合併。

也有一些大公司選擇直接在華爾街交易所掛牌上市，如遊戲公司Roblox和加密貨幣交易所Coinbase都選擇直接發行股票，而非透過 IPO出售新股。

EY Americas的IPO部門負責人Rachel Gerring在上個月出具的報告中指出，寬鬆的市場和高漲的估值助長了上市活動，我們對這些趨勢可以持續到今年底和2022年抱持謹慎樂觀的態度。