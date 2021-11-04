台塑生醫今日發表推出「遠距居家智慧運動管理系統」結合最智慧照護系統(iHCTV)及Wondercise運動平台等，民眾運用家中電視即可藉由最新影像辨識科技-遠端生理感測技術，確實掌握自身健康狀況，智慧制定最適化個人運動處方，並藉由專業團隊的遠距追蹤評估，實現最安全有效的居家健康管理。

2021年「亞洲美容保養．生技保健大展」今日於南港展覽館二館登場，台塑生醫今年是第二次參展，展現九大主題的豐碩研發成果。

台塑生醫表示，i醫健康管理整合iHCTV與Wondercise運動平台，民眾在自家電視上裝載專利的影像辨識系統，透過鏡頭捕捉面部的微血管及血流量等，就能即時測量新率推算心律變異數值(HRV)，進而評估出個人身體活力、年齡、身體能量、壓力值及放鬆力等數值。

台塑生醫的「居家智慧運動健康管理系統」前端應用iHCTV影像辨識技術蒐集生理數據，中後端導入長庚大學物理治療學系教授王鐘賢開發的運動推論引擎，依據心肺、肌力、柔軟、敏捷、平衡五大指標，訂定最適化運動處方簽，體驗線上、線下智慧化健身模式。

線上整合Wondercise智慧運動平台開發完成的400多支運動影片涵蓋瑜珈、太極、皮拉提斯、自由搏擊、有氧舞蹈等課程，透過iHCTV的播出就直接在螢幕上看到個人即時運動。

台塑生醫副總劉慧啟表示，台塑生醫董事長王瑞瑜致力提倡「預防醫學」，帶領旗下團隊整合龐大的產醫學尖端資源能量，不斷研究提升民眾健康、美麗、與抗老的相關產品及服務。