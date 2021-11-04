河床劇團近期將台灣1984年三次礦坑災變事件搬上舞台，編創作品《被遺忘的》，4日在台北國家戲劇院彩排。（李欣恬攝）

河床劇團近期將台灣1984年三次礦坑災變事件搬上舞台，編創作品《被遺忘的》，4日在台北國家戲劇院彩排，現場有高齡78歲的礦工周朝南，看了片段直掉淚，他表示，那就是他和廣大礦工族群的親身經歷，「希望大家不要忘記我們。」（李欣恬攝）

1980年代台灣經濟起飛，背後功臣之一是一群在暗不見天日的礦坑裡工作的礦工，河床劇團近期將台灣1984年三次礦坑災變事件搬上舞台，編創作品《被遺忘的》，4日在台北國家戲劇院彩排，現場有高齡78歲的礦工周朝南，看了片段直掉淚，他表示，那就是他和廣大礦工族群的親身經歷，「希望大家不要忘記我們。」

周朝南表示，他14歲起就跟著媽媽一起當礦工，「我只有小學畢業，一輩子當礦工，我們那個年代，台灣沒有煤炭不行，當時所有的國防、交通、經濟、民生，都是依賴台灣煤炭，煤炭長在地底下，這些都是用礦工的鮮血和生命換來的，但煤炭的輝煌以及礦工的心酸，已被世界遺忘。」

周朝南表示，劇中岩石不斷掉下來的橋段，就是他真實的工作現場，「每次岩石掉下來時，我們在礦坑裡面無處可躲，運氣好的逃過一劫，運氣不好的就失去生命。」

周朝南表示，台灣曾經有兩次能源危機，「當時政府要我們努力生產能源，所以礦工就用生命一直工作，每天工作到12點，兩年之後，能源危機度過了，我們也被丟棄了。」為了不被忘記，周朝南近年也用自己的老人年金成立礦工紀念館，盡可能地保留礦工故事。

導演郭文泰表示，這部作品不只是談論礦工故事，「對照現在的年代，仍然有一群人，永遠做著高風險工作，但薪水不會太高，但卻是撐起社會運作的必要工作，例如疫情下在醫院裡工作的醫護人員、在公共空間為大家打掃的工作人員，都反映了每個年代的經濟與社會階級，這個問題我們都還沒有解決。」

河床劇團團長葉素伶表示，礦工故事也是每一個人的故事，她表示，她的母親也是勞動階層，在菜市場工作，「我小時候常常覺得市場好悶熱，為什麼媽媽要在市場工作？礦工也在很高溫的地方工作，是他們的辛勤工作，照顧著每一個人。」演出將於11月6日、7日在台北國家戲劇院登場。