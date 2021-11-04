王品集團（2727)今(4)日召開董事會，通過民國110年第三季合併營收37.6億元，季增2.49％、年減15.57％，其中台灣事業群營收21.3億元，季增2.86％、年減26.69％；大陸事業群營收雙升達16.3億元，季增2.02％、年增5.2％。第三季稅後虧損1.1億元，每股稅後虧損1.45元，衰退幅度較上季收斂，顯示營運已步出谷底。隨著振興五倍券發放、餐飲內用限制放寬，王品10月營收顯著跳升，展望年底的餐飲旺季帶動下，第四季營收有望回穩。

王品集團同時公布10月自結營收為16.4億元，月增26.39％、年增13.24％，成功終止連5黑，更翻紅創歷史同期新高，營收較舊紀錄超出2億元。台灣事業群營收11.1億元，較上月大增37.47％、年增18.98％，也是歷史同期首次突破10億元營收大關，刷新紀錄。大陸事業群營收5.3億元，月增8.08％、年增2.8％。累計前10月合併營收137.6億元，較去年同期成長11.56％。

隨著本土疫情趨緩，民眾外出用餐意願大幅增長，台灣事業群在政府五倍券、好食券等政策帶動下，10月營收強勢反彈，實體五倍券更挹注近億元營收，其中多用於陶板屋、西堤等家庭聚餐型品牌，加上「王品送現金」振興活動刺激，推升營收創同期新高。10/8日五倍券開跑，雙十連假緊接而來，各品牌業績均較平日翻倍成長，顯示餐飲內需市場已逐漸復甦。天候轉涼，火鍋市場一片火熱，王品旗下6大鍋物品牌業績、來客數平均較上月成長近5成，其中「聚 北海道鍋物」、「和牛涮」因有自助吧優勢，消費者可自由挑選鮮蔬、副食、甜點等食材，彈性用餐模式推動業績較上月成長6成以上，表現相當亮眼。此外，王品也積極推出火鍋零售新品應戰，包含石二鍋「剝皮辣椒雞鍋」、「水晶餃」、「精選綜合火鍋料」等，其中「爆香石頭鍋」更成為全聯熱銷鍋底前三名。

展望第四季，王品把握年末餐飲旺季加速展店，新、舊品牌預計開出10家新店，挹注營運成長動能。遵循集團「汰弱留強」策略，部份門店改以更具競爭力、符合商圈特性的品牌進駐，如：町食光復南店轉為「品田牧場」，新增「歡樂吧」提供飲品無限暢飲；沐越台茂店由「莆田」承接，桃園地區的消費者多了中餐新選擇；沐越羅斯福店轉由「和牛涮」接手，預計於12月正式開幕，此外，台菜品牌「丰禾」也首次跨出北部，將在台中展店，將於11/13日和消費者見面。在五倍券刺激消費與展店效益加持下，王品第四季業績有望回穩。